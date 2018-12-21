Uzmanından ailelere çocuklarda kalp hastalığı uyarısı

Dr. Fikri Demir, göğüs ağrısı, morarma, baş dönmesi, bayılma, çabuk yorulma ve hızlı soluk alıp verme gibi durumların kalp hastalığı belirtisi olabileceğini belirterek, bu gibi durumlarda hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır'da görev yapan Dr. Fikri Demir, çocuk kalp yetmezliği ve hastalıklarına ilişkin ailelere uyarılarda bulundu. Demir, göğüs ağrısı, morarma, baş dönmesi, bayılma, ani başlayan çarpıntı atakları, kalbin düzensiz atması, çabuk yorulma, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, beslenme güçlüğü, tartı alımında yetersizlik, büyüme geriliği, sık akciğer enfeksiyonu geçirme, göz kapaklarında ve bez bölgesinde şişlik, eklemlerde ağrı ve şişlik gibi durumların kalp hastalığı belirtisi olabileceğini ifade etti. Hiçbir şikayeti olmayan çocuklarda da kalp hastalığı saptandığını anlatan Demir, “Çocuklarda kalp hastalığıyla ilişkili olabilecek şikayetler çeşitlidir. Bunlardan biri göğüs ağrısıdır. Bu kalp hastalıklarına işaret edilebilecek şikayetlerden biridir. Özellikle eforla gelen, baskı tarzında olan ve dinlenmekle geçen göğüs ağrılarında kalbe bağlı göğüs ağrısı olma ihtimali daha fazladır. Kalpte ciddi kapak darlıkları, kalbi besleyen damar darlıkları, kalp kasının bazı hastalıklarında, mitral kapak prolapsusu gibi hastalıklarda kalbe bağlı göğüs ağrısı olabilir. Çocuklarda göğüs ağrısının sebebi genellikle kalp dışı nedenlerdir. Bunların başında da kas ve kemik ağrılarıyla da solunum sistemine bağlı ağrılar başı çekerler” dedi.

Morarma ve bayılmalara dikkat

Şikayetlerden birinin de morarma olduğunu ifade eden Demir, “Morarmada özellikle de soğuk havalarda parmak uçları, dudaklar, kulak uçları morarabilir. Genellikle dilde de görebiliriz. Mukoza dediğimiz ağzımızın içini kaplayan yapıda görebileceğimiz morluk kalp hastalığına işaret olabilir ancak buna bağlı olarak beyin ve akciğer hastalıklarına bağlı olarakta morluk ortaya çıkabilmektedir. Baş dönmesi ve bayılma da önemli şikayetlerdendir. Ciddi kapak darlıkları ve ritim bozukluklarında kalbe bağlı bayılma ile karşılaşabiliriz. Bunların sebebi kalp değil daha çok vücudun tansiyon ve kalp hızını ayarlayamamasına bağlı vazovagal senkop dediğimiz tür şikayetlerle hastalar gelirler. Çoğunda da kalp hastalığı saptanmaz. Ani başlayan çarpıntı atakları, kalbin düzensiz atmaları da kalp hastalığının işareti olabilir. Bu çarpıntı ataklarının sebebi ritim bozukluğunun göstergesi olabilir. Sebebi kalpteki bir bozukluk olabileceği gibi kalpte hiçbir delik, darlık gibi bir problem saptanmadığından sadece ileti yollarıyla ilgili patolojilere bağlı olarak çarpıntı atakları gözleyebiliriz. Yine çocuklarda çabuk yorulma, nefes darlığı ve hızlı nefes alıp verme kalp yetersizliğinin göstergesi olabilir. Bu tür şikayetleri olanların çocuk kardiyoloji uzmanları tarafından değerlendirmesi gerekir. Hızlı nefes alıp veren ve emerken çabuk yorulan çocuklar düzgün beslenemeyebilirler, beslenemeyen çocuklar tartı alınımında yetersizlik ortaya çıkarabilmektedir. Tartı alınımındaki yetersizlik uzun sürerse veya özellikle siyanotik hastalıklarda boy uzamasında da yavaşlama tartı alınımındakine eşlik edebilir. Bu tür durumlarda çocuklarda sık akciğer enfeksiyonu geçirmeyle de karşılaşırız. Sık akciğer enfeksiyonu geçirmek çocukların enerjisinin bir kısmını bu hastalığı yenmesine harcaması demek. Dolayısıyla da bu da tartı alımında gerilemeler etkin olabilmektedir. Çocuklarda eklem ağrısı ve şişlik, kol, bacaklarda istemsiz hareketler yine kalp hastalığı ile ilişkili olup, kalp romatizması işareti olabilir” diye konuştu.