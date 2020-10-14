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Uzmanından genç cilt için dengeli ve doğru beslenme uyarısı

Dermatoloji uzmanı Dr.

Ubeydullah Dalmış, genç bir cilt için tavsiyelerde bulunarak, "Sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız bakım ürünlerinin yanı sıra dengeli ve doğru beslenmeye de dikkat etmelisiniz. Cilt hücreleri, ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri almadığı takdirde görünüm açısından beklentileri hiçbir zaman karşılayamayacaktır" dedi.


Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanın püf noktalarını açıklayan Uzm. Dr. Dalmış, sağlıklı bir cilt için bakım ürünlerinin yanı sıra dengeli ve doğru beslenmenin de önemli olduğunu söyledi. Cildin yaşlanma sürecini geciktirmenin herkesin hayali olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Dalmış, "Bu noktada, insanların stres yönetimini iyi yapması gerekir. Cildin daha genç gözükmesi adına stresli ortamlardan olabildiğince uzak durulmalıdır. Ayrıca, öğün atlanmadan doğru bir beslenme düzeni oluşturulmalıdır. Kilo alma kaygısıyla vücut için gerekli olan besinlerden feragat edilmemelidir. Buna ek olarak, güneş ışığından yeterli oranda faydalanılmalıdır. Tüm bunlar yapıldığı takdirde ışıltılı ve son derece sağlıklı bir cilde sahip olmak işten bile değildir. Yağ ve su alımı daha genç bir cilde sahip olmak isteyenler için son derece önemlidir. Çünkü yeterli miktarda su alınmadığı takdirde cilt bir süre sonra kuruyacaktır. Canlılığını kaybederek kişinin normalden de daha yaşlı gözükmesine sebep olacaktır. Vücut için son derece önemli esansiyel yağ asitlerinin alımı aksatıldığı takdirde cildin kuruması meydana gelecektir. Buna ek olarak, katı yağların tüketimi ve yoğun miktarda alkol ve sigara kullanımı ertesinde dolaşım problemleri ortaya çıkacaktır. Bu durum, cildin kötü gözükmesine sebep olur. Bu yüzden, alkol ve kafein tüketimi sınırlandırılmalıdır. Cildin gençliğini korumak adına serbest radikallerle mücadele halinde olan antioksidanlar tüketilmelidir. Bu antioksidanlar arasında ahududu, böğürtlen, somon balığı, havuç, nar, portakal ve bitter çikolata yer almaktadır. Cildin daha genç gözükmesi adına güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmaktan kaçınmak şarttır. Yüksek korumaya sahip olan güneş kremleri düzenli olarak kullanılmalıdır" diye konuştu.

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