Uzmanından kış aylarında cilt bakımı uyarısı

DİYARBAKIR(İHA) – Diyarbakır'da estetisyen ve güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, kış aylarında cilt bakımına daha çok önem gösterilmesi gerektiğini belirterek, ciltleri soğuktan ve rüzgardan korumak için, nemlendirici kremler, besleyici ve yenileyici ampuller ile serumların kullanılması gerektiğini söyledi.

Estetisyen ve güzellik uzmanı Özaydın, kış aylarında cilt bakımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soğuk havalarda nemlendirici kremler, besleyici ve yenileyici ampuller ile serumlardan destek alınması gerektiğine dikkat çeken Özaydın, “Kış aylarında cildimize çok dikkat etmemiz gerekiyor, yaz aylarında nasıl güneşten koruyorsak, kış aylarında ise soğuğunda ve rüzgarından aynı şekilde korumamız gerekiyor. Nasıl ki yaz aylarına da kıyafet seçerken mevsime uygun kıyafet seçiyorsak, kış aylarında da kozmetik ürünlerimizi seçerken aynı hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Cildimizi soğuktan ve rüzgardan korunmak için, nemlendirici kremler, besleyici ve yenileyici ampuller ve serumlardan destek alabiliriz. Kış aylarında cilt lekeleri, gözenek sıkılaştırma, akne, sarkma ve leke tedavileri genelde kış aylarında yapılır. Yazın güneşin yoğunluğundan ötürü bu tarz işlemler yapılmaz, biz güzellik uzmanları ve danışanlarımız ciltlerimizdeki bu hasarlar için kış aylarını bekleriz. Kış aylarında cildi yenileyen, soyan çeşitli uygulamalar yapılır. Kış aylarında özellikle kuru ciltlerin çok dikkat etmesi gerekiyor, mevsime uygun kesinlikle kozmetik ürünlerini öyle seçmeleri gerekiyor ve 20'li yaşlarda göz çevresi ve bakımlarına başlamaları gerekiyor” dedi.

“Sahte ürünlere karşı araştırma yapın”

Sahte ürünlere karşı vatandaşların araştırma yapmaları gerektiğini vurgulayan Özaydın, “Köklü firmaları seçmeye çalışıyoruz, maalesef her şeyin sahtesi var. Şuna özen gösteriyoruz, bütün testlerden geçmesi gerekiyor, doktor ve estetiysen gurubuyla çalışmayı özen gösteriyoruz. O zaman daha az hata yapmış oluyoruz. Güzellik merkezlerine gittikten sonra analiz yapın ve her zaman kabinini sorun, ne kullandıkları ve kabin ürünlerinin neler olduğunu söyleyince ürün firmasıyla iletişime geçerek araştırma yapmalarını ve gerçekten söylenilen ürünler kullanılıp kullanılmadığı konusunda bilgi edinin. Eğer ki o firmadan alışveriş yapılıyorsa ürünler firmaya aitse belli eder, eğer ki bir alışveriş yok ise vatandaşların da buna göre karar vermesi gerekiyor. Çok fazla mağdur insanlarla karşılaşıyoruz, bizlerde bu güveni sağlamak için danışanlarımıza bu yolları gösteriyoruz” diye konuştu.