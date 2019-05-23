Uzmanından lazer epilasyonu açıklaması

Lazerle epilasyonun istenmeyen kılların ışınla yok edilmesi tedavisi olduğunu belirten Ayhan, lazer ışığının hedefinin kıl folikülü çevresinde bulunan renk hücreleri olduğunu söyledi. Ayhan, “Bu nedenle epilasyonun başarısı kılın rengi ile doğru orantılıdır. Beyaz kıllarda lazer epilasyon hiç etkili olmayıp, ince kıllarda da başarı sansı oldukça düşüktür. Lazer ile istenmeyen kıllara işlem yapılır. Lazer epilasyon öncesinde danışanın kıllanma derecesi skorlama sistemine göre derecelendirilir. Uygun lazer cihazına karar verirken kılın rengi, çapı, kıl etrafındaki derinin rengi önemlidir. Danışan için hangi lazerin uygun olacağı uzmanın analizinin ardından karar verilir. İlk uygulama ve sonrasında yapılacak olan uygulamalarda dozlar değiştirilebilmektedir. Seans sayısı kıl ve cilt rengine göre değişiklik göstermektedir. Uygulamaya gelirken danışan iyice dinlenmiş olmalıdır ve uygulama öncesinde alkollü içecekler tüketmemiş olmalıdır. Doğru vakalarda, doğru dozla kullanıldığı takdirde lazer epilasyon son derece güvenli bir yöntemdir. Ayrıca lazer epilasyon cihazları FDA onaylıdır. Alanlarında kısa sürede ve lazer epilasyon diğer yöntemlere oranla uygulama etkili çözüm sağlar. Ayrıca özel bakım da gerektirmez. Deriye rengini veren melanin pigmenti fazla olduğu takdirde yani cilt esmer ya da bronzsa lazer epilasyondan etkilenme riski olasılığı mevcuttur. Bu yüzden koyu renkli ciltlerde ve güneşlenme ardından yapılacak olan lazer epilasyon uygulamaları öncesinde test atışı yapılır. Uygun görüldüğü takdirde lazer epilasyon yapılırsa herhangi bir leke oluşumu riski söz konusu değildir. Ayrıca tam koruma etkili, yüksek faktörlü güneş kremleri sayesinde yaz aylarında da lazer epilasyon uygulanabilmektedir” dedi.