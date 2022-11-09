Uzmanından mide ve sindirim dostu zencefilin kullanım şekli uyarısı

Mide ve sindirim dostu zencefilin de uzmanlar tarafından koruyucu hekim olarak kullanılması tavsiye ediliyor.

Asya'nın, Çin, Japonya ve Hindistan gibi daha sıcak bölgelerinde yetişen zencefil, günümüzde Orta Doğu'da da tıbbi ve gıda amaçlı olarak yetiştiriliyor. Isı ve neme bol miktarda ihtiyaç duyan zencefil, ülkemizde ise Akdeniz Bölgesinde yetiştirilerek tedavide alternatif olarak tüketicilerin kullanımına sunuluyor.

Zencefilin B grubu vitaminleri içerisinde barındırdığı için insan sağlığında önemli rol oynadığını belirten Aromaterapi Uzmanı Abdusselam Olgun, zencefil bitkisinin sadece kış aylarında değil de 4 mevsim boyunca tüketilmesini söyledi.

Zencefil bitkisinin ana özelliğinin romatizmal hastalıklara faydalı oluğuna değinen Olgun, “Zencefil, iltihaplı eklem romatizması, eklem ağrıları, kireçlenme gibi hastalıklarda da çok faydalıdır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren bir bitki türüdür. Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi ve sinir sistemi ile ilgili hastalıklarda da tavsiye ediliyor. Zencefilin içerisinde bulunan rezin, C vitamini, B vitamini ve demir vitamini yoğun olduğu için faydası görülüyor. Aynı zamanda kalsiyumu yüksek olduğu için romatizmal hastalıklarda da faydalı” dedi.

Mide ve bağırsak enfeksiyonlarının tedavisinde düzenli taze zencefil kullanımının önemli rol oynadığını anımsatan Olgun, “Mide problemi olan bir kişi her sabah aç karna 2-3 gram zencefili soyup çiğnemeli. Mide ve bağırsakta varsa bir hasar onu tedavi edip metabolizmanın normal seviyede çalışmasını sağlar. Bunun dışında soğuk algınlığı için zencefili tercih edenler ise bu bitkiyi sabah akşam 5 gram az sirke ve bal ile karıştırıp içebilirler” ifadelerine yer verdi.

"Zencefil koruyucu hekim olarak da kullanılır"

“Gebelik şüphesi ve gebe olan kadınlar, emziren kadınlar, ileri derecede böbrek rahatsızlığı olan hastaların kullanmasını tavsiye etmiyoruz” diyen Olgun, “Sağlıklı olunsa dahi zencefil, koruyucu hekim olarak kullanılabilir. Toz zencefil günde 1-2 gram şeklinde bal, pekmez veya su ile karıştırılıp tüketilmeli. Bunların sallama çayı şeklinde olan çeşitlerini önermiyoruz. Her şeyin doğalı iyidir. Tane zencefil olanları da 3 dakika kaynatıp öyle tüketmelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.