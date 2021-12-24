Uzmanlar yara, sarkma ve çatlak tedavilerinde fraksiyonel lazer öneriyor

Saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, fraksiyonel lazerin tedavi edici etkisi yüksek yan etkisi az olması sebebiyle, son zamanlar en çok tercih edilen uygulama yöntemi olduğunu belirtti. Fraksiyonel lazer sivilce izi, yara izi, kırışıklık, yüz sarkması ve çatlak tedavisinde kullanılan etkili yöntemlerden biri olduğunu kaydeden Uğur, cildin üst ve alt tabakalarında etkisi ile lazer ışığı ile ciltte minik tüneller açılarak yeni kollajen oluşumunu tetiklediğini vurguladı. Uğur, “Bu yöntemin avantajı, minik hasar bölgelerin etrafında sağlam cilt alanlarının kalması sebebiyle ciltteki hasarın az olmasıdır. Böylece cildin iyileşmesi çok daha hızlı olmakta ayrıca lazerlerin yan etki oranı azalmaktadır. Cilt gençleştirme kırışıklık, cilt sarkma, sivilce izi, çatlak, yara izi, leke tedavisi gibi alanlarda kullanılır. Fraksiyonel lazerde tedaviler seanslar halinde yapılır. Uygulama her seansta ortalama 15-30 dakika sürer. Şikayetin cinsine göre tedavi en az 3-5 seans aralıklarla ayda bir olmak üzere yapılabilir. Uygulama esnasında bazı hastalarda ağrı hissi olabilir. Lokal anestezik krem kullanımı veya soğutucularla bu his kolayca giderilir. Operasyon sonrasında şikayetler hafif ve geçicidir. İşlemden sonra bir saat kadar güneş yanığı duygusu hissedilebilir. Tedavi sonrası makyaj yapılabilir. Lazer sonrası hafif nemlendiriciler sürülebilir. Yüzde ödem olursa buz paketleri ile soğutma faydalı olabilir, sonrası 6-12 ay süre ile güneşlenmekten kaçınılmalı ve güneş koruyucu kesinlikle kullanılmalıdır" dedi.