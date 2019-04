Uzmanlardan çocukların gece beslenmesi uyarısı

Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Mehmet Celaloğlu, çocukların gece beslenmesi hakkında bilgi verdi.

Yeni doğan bebeklerin mide kapasitelerinin oldukça küçük ve sindirim sistemlerinin de henüz tam gelişmediğini belirten Uz. Dr. Celaloğlu, anne sütünün sindiriminin kolay olduğunu ancak bebeklerin mide kapasiteleri küçük olduğu için az ve sık beslendiklerini dile getirdi. Bu nedenle de bebeklerin gece acıktığını aktaran Uz. Dr. Celaloğlu, “Eğer bebek gece kendiliğinden uyanmıyorsa 2-3 saatte bir bebeği uyandırıp emzirmek gerekebilir. Bebek 4-6 aylık olduktan sonra ise artık gece 5-6 saat kadar beslenmeden uyuyabilir. Bu süreçte bebek uyunmadığı sürece uykusundan kaldırıp emzirmekten kaçınmak gerekir. Bebek büyüdükçe mide kapasitesi artar ve beslenme sıklığı da buna paralel azalır. 6 aylık olduktan sonra ek gıdaya da geçileceği için bebekler gelişimi için gerekli tüm besinleri zaten gün içinde alacaktır. Acıktığı için uyanıp ağlayan bebek mutlaka emzirilmeli ancak uyandırıp beslenmemelidir. Bebek her zaman aynı saatte uyanıp çok ısrarla emiyorsa, bu açlıktan uyanıyor anlamına gelir. Ancak düzensiz uyanıp, bir-iki yudum sonrasında yeniden uyuyorsa, bu da alışkanlıktan kaynaklanmaktadır. Annelik içgüdüleri ve yeterli gözlemle bu durum rahatlıkla anlaşılabilir. Gece yatmadan önce süt içmeye alışan bebeğe uykuya dalmadan yarım saat önce anne sütü verilebilir. Ayrıca gece uyanmasın diye ihtiyacından fazla miktarda beslemekten de kaçınılmalıdır” dedi.

Gece beslenmesini bırakmaya direnç gösteren bebekler için öneriler sıralayan Uz. Dr. Celaloğlu, şöyle devam etti:

“Sabırlı ve sakin olmak ilk adım olmalıdır. Biberonla besleniyorsa sütü sulandırılabilir ve giderek süt miktarı azaltılıp, su miktarı artırılabilir. Bu sayede bir süre sonra sadece su içiyor olacak ve bunu için uyanmamaya başlayacaktır. Bebek her uyandığında beslenmemelidir. Bebeğe biraz zaman vermek, oda sıcaklığı, ıslak bez, gaz sancısı ya da rüya gibi birçok farklı nedenle uyanmış olabileceğini unutmamak gerekir. Her uyandığında beslenirse, beslenme ve uykuyu ilişkilendirir ve bunu her uyandığında talep eder. Fazla beslemek gaz gibi sonuçlar ortaya çıkarır ve daha çok uyanmasına sebep olur. Neticede bu bir kısır döngüye girer ve hem bebek hem de anne için çile dolu uykusuz gecelere sebep olur. Gece beslenmesinin olumsuz yanları, bebeğin uykusu bölünür. Verilen gıda bebeğe enerji verdiği için tekrar uykuya dalmasını geciktirir. Aldığı sıvı nedeniyle bezini ıslatması uykusunu bölebilir. Diş çürüklerine neden olabilir. Orta kulak enfeksiyonlarına yakalanma sıklığı artar.”