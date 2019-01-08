Uzmanlardan kış aylarında kalp romatizması uyarısı

Dr. Fikri Demir kış aylarında kalp romatizmasına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Özel muayenehanesinde Diyarbakır'a hizmet sunan Dr. Fikri Demir ciddi sonuçları olabilen akut romatizmalı ateşe dikkati çekti. Kalp romatizması genellikle 5 ile 15 yaşları arasındaki çocuklarda görüldüğünü söyleyen Doç. Demir, "Türkiye'de, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgemizde sık rastlanılan bir durumdur. Kış ile ilkbahar aylarında ve kalabalık ortamlarda yaşayanlarda daha sık görülen ve bakterinin yapıtaşlarına karşı oluşan anormal bağışıklık sistemi, yanıtının çocuğun eklemler, kalp, beyin, cilt ve cilt altı dokularına yönelmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Başlıca bulguları ateş, birden çok eklemi tutan gezici karakterde eklem ağrısı ve şişliği, kalp kapaklarında ve duvarında iltihap, kol ve bacaklarda istemsiz hareketler ve davranış değişiklikleri, cilt döküntüsü ve eklemlerin dış yüzünde ve saç bölgesinde cilt altında nohut büyüklüğünde şişliklerdir. Diğer organlardaki bulgular genellikle hasar bırakmadan iyileşirken, kalp romatizması kalıcı romatizmalı kapak hastalığına dönüşebilir. Kalp kapaklarındaki problem hafif ise çocukta herhangi bir şikayete neden olmaz ancak ciddi kapak problemi olan çocuklarda halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı, ödem gibi kalp yetersizliği bulguları görülebilir. Hastalığın ilk dönemlerinde iltihap önleyici ilaçlarla yaygın iltihap yatıştırılır, hastalığın tekrarlamaması için üç haftada bir penisilin iğnesi önerilir, ağır romatizmalı kapak hastalığı varlığında idrar söktürücü ve kalbin art yükünü azaltıcı ilaçlarla kalp yetersizliği kontrol altına alınmaya çalışılır. Ciddi kapak problemi olanlarda kapak darlıklarının balon uygulaması ile genişletilmesi veya kalp kapaklarının ameliyatla değiştirilmesi gerekebilir. Sonuç olarak, akut romatizmalı ateş, kalpte kalıcı ve ciddi bozukluklara yol açabildiğinden ihmal edilmemesi gereken ve şüphe uyaran bulguların varlığında çocuk kardiyolojisi uzmanları tarafından değerlendirilmesi zaruri olan bir hastalıktır” dedi.