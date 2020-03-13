Uzmanlardan tuz uyarısı

Cegerğun Polat, tuz tüketim miktarı 6 gram olması gerekirken yapılan çalışmalara göre Türkiye'de bu miktarın 18 gram olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Cegerğun Polat, Tuza Dikkat Haftası nedeniyle uyarılarda bulundu. Sağlıklı bir insanın normal koşullarda tüketmesi gereken tuz miktarının 6 gram olduğunu aktaran Dr. Polat, “Ama ülkemizde yapılan çalışmalarda bunun 18 gram olduğu biliniyor. Neredeyse normal tüketilmesi gerekenin üç katı kadar tuz tüketiyoruz ve bunun bir bedeli oluyor. En önemli bedeli de bir takım hastalıkların tetiklenmesine zemin oluşturuyor. Özellikle hipertansiyon, yüksek tansiyon hastalığı bununla birebir ilişkili bir durum. Biz yüksek tansiyon hastalarının tedavisinde ilk basamak olarak yaşam şekli değişikliğini öneriyoruz. Bunun temelinde de tuz tüketiminin azaltılmasını söylüyoruz. Ama sadece hipertansiyon değil, beraberinde kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, yine obezite, böbrek yetmezliği, bir takım kanserler, kemik erimesi gibi çok yaygın görülen hastalıkların nedenleri arasında ya da kökenlerinde aşırı tuz kullanımı olduğunu söyleyebiliriz. Peki, ne yapmamız gerekiyor. Beslenme şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Bu temelde sabah kahvaltılıklar peynir, zeytin, tükettiğimiz ekmek, neredeyse günlük tuz alımımızın yarısını ekmekten alıyoruz. Çünkü ülke olarak ortalama 400, 500 gram ekmek tüketiyoruz. Ve her 100 gramında 2,5 gram kadar tuz bulunuyor. Bu da önemli bir miktarı oluşturuyor. Başta ekmek tüketimini azaltmalıyız. Yemeklerimize aşırı tuz atmamalıyız. Sofrada da tuzu kullanmamalıyız. Bunlara dikkat edelim. Zaman içinde damak tadımızı zorlasa da 2-3 hafta içinde damak tadımız buna alışır. Daha tuzsuz, daha sağlıklı bir hayatı başarmış oluruz” dedi.