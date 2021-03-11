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Vaka sayılarının sıfırlandığı ilçeydi, mutant virüs vakası çıktı

Korona virüs vakalarının sıfırlandığı Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde Kaymakam Tuncay Kaldırım, ilçede 26 vakanın görüldüğünü ve bunlardan 10’unun ‘Mutant’ virüslü olduğunu duyurdu.

Korona virüs vakalarının sıfırlandığı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Kaymakam Tuncay Kaldırım, ilçede 26 vakanın görüldüğünü ve bunlardan 10'unun ‘Mutant' virüslü olduğunu duyurdu.


Diyarbakır'ın 12 bin nüfuslu Çüngüş ilçesinde tedbirlerden taviz verilmeyip vakalar sıfıra indirilmişti. İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, 7 Mart verilerini sosyal medya hesabından paylaşarak, aktif vaka sayısının 26 olduğunu, 10'unun mutant virüslü olduğunu belirtti. Kaymakam Kaldırım, "Lütfen dikkat edelim. Kurallara uyalım, maskemizi takalım, mesafeyi koruyalım. Kontrolü elden bırakmadan hayatımıza devam edelim. Aksi takdirde yeniden kapanmak zorunda kalırız” dedi.

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