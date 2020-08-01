Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da çocuklar: "Korona virüs umurumuzda değil"

Türkiye'de birçok ilde korona virüs vakaları kontrol altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işaret ettiği 5 ilden biri olan Diyarbakır'da ağır vaka sayısı artmaya devam ediyor. Vaka sayısının her geçen gün yükseldiği kentte vatandaşlar tedbirlere uymazken, çocuklar da virüsün umurlarında olmadığını söyledi.

Yeni normalleşme süreci devam ederken, Diyarbakır'da korona virüs vakalarında artış devam ediyor. Vatandaşlar, bayram ziyaretleri, maskesiz dışarı çıkma ve sosyal mesafe gibi temel kuralları unutarak korona virüs bulaşına davetiye çıkarıyor.

Kurban Bayramı ve sıcak havaları fırsat bilen çocuklar ise Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda süs havuzunda korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak serinlemeye çalıştı. Çocuklardan Hasan Karagöz, sıcak havalardan bunaldıkları için Anzele Parkı'na geldiklerini söyledi. Karagöz, "Korona virüs hiç umurumuzda da değil. Korona virüs diye bir şey yoktur, çocuklar Anzele suyunu çok seviyor, Diyarbakırlılar da korona virüsü takmıyor. Hava çok sıcak olduğu için bizde gelip yüzüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son üç günde ağır hasta sayısının en çok arttığı şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğuna dikkat çekmişti. Türkiye'de şimdiye kadar 4 milyon 800 bin 823 test yapılırken, 230 bin 873 vaka tespit edildi. Bu vakaların 214 bin 535'i iyileşti. 5 bin 691 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, ağır hasta sayısının 582 kişi olduğu belirtildi.