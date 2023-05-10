Vali Ali İhsan Su, Çüngüş ve Çermik muhtarlarıyla bir araya geldi

İlk olarak Çüngüş'te düzenlenen toplantıda muhtarları dinleyen Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, muhtarların görüş ve önerileri dinledi. Ardından Çermik'te muhtarlarla değerlendirme toplantısı düzenleyen Vali Su, ilçede devam eden ve yapılacak çalışmalara değindi, muhtarların görüşlerini ve taleplerini dinledi.

Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu vurgulayan Vali Su, “Hemşehrilerimizin taleplerini karşılayabilmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Vali Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe eşlik etti.