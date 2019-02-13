Vali Güzeloğlu, bağımlılıkla mücadele toplantısına başkanlık etti

Toplantıya Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, vali yardımcıları, 17 ilçe kaymakamı ile ilimizdeki kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki dönemde kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler görüşüldü.