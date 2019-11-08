Vali Güzeloğlu belediye başkanlarıyla buluştu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Bağlar, Hani ve Çermik Belediye başkanlarıyla hizmet yolunda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik binasındaki toplantıda Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yapılacak hizmetlerle ilgili tam koordinasyonla uyum ve işbirliği halinde hareket edilmesi ele alındı. Toplantıya katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Vali Güzeloğlu'nun ilçe belediyelerinin desteklenmesine tam destek verdiğini dile getirerek kendisine teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın hak ettiği hizmetleri alabilmesi adına gecesini gündüzüne katarak aşkla ve gayretle çalışıyor. Bugün de bizlerle bir araya gelerek ilçe belediyelerimize olan desteğini ifade etti. Zaten kendisinin himayelerinde uyum içinde hizmet ediyorduk, bundan sonra daha büyük bir koordinasyonla çalışacağız. Kendisine Bağlar'ımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.