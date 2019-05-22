Vali Güzeloğlu: "Diyarbakır'a yılın ilk çeyreğinde 250 bin turist geldi"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, turizm bileşenleri ile bir arayla geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu yılın ilk çeyreğinde 250 bin civarında turist ağırlayan Diyarbakır'ımız var. 2019 yılındaki bir milyon turist hedefimize, yılın ilk çeyreğindeki performansa göre rahatlıkla ulaşacağız" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ticaret ve meslek odaları, TÜRSAB ve turizm bileşenleri ile valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, sektörün paydaşları olarak TÜRSAB başta olmak üzere gerek yönetimleriyle gerekse yerel izdüşümleri ile bu konuları sürekli bir iş birliği içerisinde değerlendirdiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın dünya çapında bir tanıtımı ve uluslararası markalaşması yolculuğunda en önemli adım Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler Birliği'nin Altın Elma 2018 yılı ödülünün Diyarbakır'a kazandırılması oldu. Bugün Diyarbakır'a turizm perspektifinde baktığımız zaman Diyarbakır artık sadece günlük değil, gecelik ve konaklanılan bir yer olmaya doğru hızla evriliyor "dedi.

"Otellerimizde doluluk oranı yüzde 85'tir"

Vali Güzeloğlu, rakamlara baktıkları zaman sadece Zerzevan Kalesi'nin 2018 yılı içerisinde 350 bine varan bir ziyaretçi ağırladığını kaydetti. Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"2018 yılının değerlendirmesini aldığımız zaman toplam 774 bin turist sayısına ulaşan bir Diyarbakır var. Bu yıl için ilk dört aylık rakamlara baktığımız zaman 165 bin 782 yerli turist, 10 bin 779 yabancı turist olmak üzere 176 bin 581 Diyarbakır merkezli konaklayan turist sayımız. Zerzevan Kalesi açısından baktığımız zaman orada da ilk dört ay rakamlarında toplam 67 bin 723 turist sayımız. Toplam 250 bin civarında ilk dört ayda turist ağırlayan bir Diyarbakır'ımız var. İlk çeyrek açısından baktığınızda 250 bin rakamı, 1 milyon hedefimiz açısından 2019'un bu hedefi rahatlıkla gerçekleştirecek bir performans bir ivmeyi bizlere gösteriyor. Bugün itibariyle otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 85'tir. 2018-2019 yılında Diyarbakır'ı 8 tur operatörü konaklamalı olarak programlarına dahil ettiler. Diyarbakır hava limanımızda artan yolcu ve uçak sayısının yanında çok önemli bir beklenti olan ek pist ihalesi gerçekleştirildi ve ek pist yapım çalışmaları başladı. Anadolu'da ilk ve müstakil bir CIP salonu ihalesi tamamlandı ve gerçekleştirildi. Kıbrıs gündeme ve çok yakın bir zamanda uçuş perspektifimize girecek” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Vali Güzeloğlu'na katılımcılar tarafından plaket taktim edildi.