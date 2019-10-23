Vali Güzeloğlu esnafla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Peynirciler Çarşısı ve Vakıflar Hanı'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Sur ilçesindeki Peynirciler Çarşısı ile Vakıflar Hanı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Peynirciler Çarsı ve Vakıflar Hanı esnaf ziyaretinde, Vali Güzeloğlu'na Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, oda başkanları ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.

"Kentin markalaşması için çalışacağız"

Peynirciler Çarşısı'nda incelemelerde bulunan ve esnaf buluşan Vali Güzeloğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Peynirciler Çarşısı'nın yenilenmesiyle ilgili projede sona gelindiğini ve esnafın zor durumda kalmaması için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Vali Güzeloğlu, yapılacak yeni çarşının bodrum katının soğuk hava deposu, zemin katının satış, üst katının ise kahvaltı salonu olarak düşünüldüğünü belirtti. Kentin her yönüyle marka olması için çalıştıklarını aktaran Vali Güzeloğlu, "Burada yapılacak yenileme çalışmasının ardından ürünlerin satış ve tadımlık sergilerinin olması burayı farklı kılacaktır. Üst katında yapılacak bir kahvaltı salonuyla Diyarbakır'a gelen insanlar, Sur manzarası eşliğinde kahvaltı yapacak, gurmeler buralara gelip ürünlerinizi tanıtacaktır. Yeter ki buradan hijyenik ve düzenli bir mekan ortaya çıksın” dedi.