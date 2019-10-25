Vali Güzeloğlu: "Geleceği tanımlarken olmazsa olmazımız çocuklarımızdır"

Diyarbakır Valiliği koordinesinde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır Sosyal Destek Projesi kapsamında Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Rehber Öğretmen Eğitim Programı düzenlendi. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve öğretim görevlileri, kamu kurum müdürleri, rehber öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi Tahsin Kula, Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Rehber Öğretmen Eğitim Programı ile ilgili bilgiler verdi.

Açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, rehber öğretmenliğin önemine dikkat çekti. Vali Güzeloğlu, "Önemli ve değerli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Kavramı çocuk ve çocuk bağlamından gelecek olan, şüphesiz ertelenmez ötelenemez önceliği olan ve herkesin ortak sorumluluk paydasında buluştuğu bir konuyu bugün değerlendiriyoruz. Toplumun şüphesiz en önemli en değerli ama en kırılgan kesimi, çocuk kavramsallığında ifade edilen dönem ve süreçtir. Geleceği tanımlamayı geleceği kazanmayı ya da kaybetmeyi çocukluk evresi üzerinden çok rahatlıkla izleyebilir ve gözlemleyebilirsiniz. Geleceği tanımlarken olmazsa olmazımız çocuklarımızdır. Bu anlamda çocuğu bir kavram ve bir süreç olarak ele aldığımız zaman, çok derin çok yoğun çok iç içe geçen bir dizi sorumluluklar ve süreçler görmektesiniz. Şüphesiz sizler bu kavramın eğitim alanındaki hem belirleyen hem yönlendiren ve zenginleştiren bir kesimi olan öğretmenlerimizsiniz. Öğretmen başlığının da doğrudan çocuğun kişiliği, psikolojisi tüm çevresel değerlerle bütünleşmesi ve bu süreci yönetilmesini bir anlamda izleyen rehber öğretmenlerimizsiniz. Kavram olarak rehberlik eden ama aynı zamanda bütün bu diğer ilişkileri de değerlendiren ve şüphesiz gündeminde bu ilişkiler ağına ilişkin de kendi sorumluluklarını hisseden çok önemli bir yerdesiniz" dedi.

Konuşmaların ardından Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Rehber Öğretmen Eğitim Programı, gerçekleştirilen sunumlarla devam etti.