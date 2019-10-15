Vali Güzeloğlu görme engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Gazi Köşkü'nde gerçekleşen buluşmaya etkinliğe Vali Hasan Basri Güzeloğlu yanı sıra, eşi Ayşe Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ekin, Aile Destek Merkezleri Genel Koordinatörü Nezihe Kent, Diyarbakır'da faaliyet gösteren derneklere üye görme engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, etkinliğe katılan görme engelli vatandaşlara teşekkür etti. Vali Güzeloğlu, "Sizlerle birlikte olmaktan bu ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak da Diyarbakır'da sizlere hizmet etmenin sizlerle birlikte Diyarbakır'ı birlikte her açıdan daha güzele götürmenin heyecanını yaşıyoruz. Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü'nde sizlerle bir araya gelerek sizlerin sıkıntılarını varsa bizden beklentilerini karşılamak adına da bir kararlılığı taşıyoruz. Çünkü bir şekilde ya yaradılıştan ya da sonradan görme engeli olan siz değerli kardeşlerimizin gönül gözünün hep açık olduğunu biliyoruz. Esas görülmesi gereken yerde ve güzellikleri yakalayan yerde gönül güzelliği ve gönül gözüyle görebilmektir. Allah hepimize onu nasip eylesin. Biliyoruz ki sizler gönlünüzün güzelliğiyle, hayatı yaşama kararlılığı ve iradenizle bugün o duruşu temsil ediyorsunuz. Sizler de bizimle aynı gök kubbede aynı havayı soluyan, aynı toprakta yürüyen, aynı çevrede yaşayan kardeşlerimizsiniz. Sizlerin önündeki engelleri kaldırmak bütün engelli kardeşlerimize dönük bir sorumluluk olduğu gibi görme engelli kardeşlerimize de karşı bizim bir borcumuzdur. Hayatı kolaylaştıracak, hayata tutunmanızı sağlayacak sizin bizden beklediklerinizi karşılayacak çalışmalar en önemli ve öncelikli sorumluluğumuzdur. Şehrin genel akışından, ulaşımından, erişimine dolaşmanızdan şehir içerisindeki istediğiniz etkinliklere erişmenize kadar bir dizi temel gereklilikleri ve düzenlemeleri çalışmaya başladık. En kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Sizlerin hayatla buluşmasında ve hayata dokunmasında ki engelleri bir bir kaldıracağız” dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, daha sonra engelli vatandaşları masalarında ziyaret ederek beyaz baston hediye edip, sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.