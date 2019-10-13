Vali Güzeloğlu Hani'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinleyip çözüm önerilerini istişare etmek üzere Hani ilçesine ziyarete bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, esnaf ve halk buluşması toplantısına katılarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleşen ziyarete Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra, İlçe Kaymakamı Turan Soğukoluk, Vali Yardımcısı ve Diski Genel Müdürü Ahmet Naci Helvacı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, kurum müdürleri, Hani esnafı ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Hani'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, vatandaşların her şeyin en güzeline layık olduğunu, hayatlarını kolaylaştırmak için beklenti ve çözüm önerilerini bir sohbet ortamında dinleyip istişare etmek için Hani ilçesine geldiklerini kaydederek, bunun üzerinde bir gelecek inşa etmek istediklerini dile getirdi.

"Hani çiçek gibi olacak"

Mahalli seçimlerde Hani halkının önemli bir duruş sergilediğini vurgulayan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Hani iradesine, geleceğine sahip çıktı. Milleti ile devleti ile geleceğe dönük iradesini çok açık gösterdi. Hizmet ve hizmete dayalı bir beklentiyi, İbrahim Lale'yi belediye başkanı olarak seçti. Burada, Hani'de, esnafımızın, insanımızın bu duruşu sergileyen siz insanımızın çok rolü var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz de demişti ki Hani hizmeti seçerse bu hizmet kervanında bizde hizmetin taahhüdünü ve teminatını veriyoruz. İbrahim Lale başkanlığında, gelecekte Hani'de yapılacak bütün hizmetlere kefiliz demiştik. Hani çiçek gibi olacak, çiçek gibi kokacak demiştik. İnşallah Hani'yi çiçek gibi güzel yapmaya, çiçek gibi bir ilçe yapmaya her yanıyla, yönüyle, bütün mahalleleriyle, merkeziyle insanıyla" dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından söz alan esnaf ve vatandaşlar Hani ilçesinde yapılmasını istediği hizmetleri, talep ve şikayetlerini iletti.