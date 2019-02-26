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Vali Güzeloğlu, kanaat önderleri ile bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bismil ilçesinde kanaat önderleri ile bir araya geldi.


Ziyarette Vali Güzeloğlu'na, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan eşlik etti. Bismil'de Vali Güzeloğlu'nun ilk durağı Bismil Kaymakamlığı oldu. Burada Vali Güzeloğlu'nu Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve kurum müdürleri karşıladı. Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler burada Kaymakam Yüksel'den ilçe hakkında bilgi aldı.


Ardından Vali Güzeloğlu Bismil ilçesinin sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Vali Güzeloğlu, kanaat önderleri ile bir süre toplantı gerçekleştirdi.

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