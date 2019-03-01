İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Güzeloğlu, Kulp ilçesini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kulp ilçesini ziyaret etti.


Ziyarette Vali Güzeloğlu'na, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu eşlik etti. Vali Güzeloğlu'nu Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu ile kurum müdürleri karşıladı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kulp ilçesinin kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kanaat önderleri buluşmasında ilçenin durumu hakkında istişarede bulunuldu.


Vali Güzeloğlu, daha sonra ilçesinde görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Muhtarlarla toplantı sonrası Vali Güzeloğlu Kulp ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.