Vali Güzeloğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 5 Nisan İlkokulu'nda kendisini davul zurna ile karşılayan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sonunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Yenişehir ilçesinde bulunun 5 Nisan İlkokulu'nda gerçekleşen karne dağıtımına Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun yanı sıra Yenişehir ilçe Kaymakamı Serdar Kartal, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere karne dağıtımı yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu daha sonra burada açıklamalarda bulundu.

"Karnenin sınırlandırıcı bir yoruma konu olmasını kabul etmiyorum"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının karne dağıtım gününde eğitim yılının son gününde olduklarını söyledi. Hem anasınıfı hem dördüncü sınıflar olmak üzere bu çok özel ve güzel heyecana ortak olduğunu belirten Vali Güzeloğlu, "Sevgili yavrularımızın, onları yetiştiren anne ve babaların, eğiten öğretmenlerimizin heyecanını paylaşmaktan bir kez daha çok büyük onur duydum. Gerçekten her birisi önce anne ve babası sonra da ülkemiz için değer olan çok güzel, çok zeki ve çok akıllı çocuklarımız bugün her birisi bir üst sınıfa geçmenin, geride bıraktığı eğitim ve öğretim yılının sonunda tatili hak etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Tatil demek zaten bir mutluluktur. Tatilin anlamı oyundan eğlenceye, dinlenmeden her haliyle kendince yaşayabilmeye dönük bir hoşluktur. Öncelikle bütün çocuklarımızın bugün karnen gününde ortaya koydukları çabası, gayreti içtenlikle kutluyorum. Karnenin sınırlandırıcı ve şüphesiz çocuklarımızdaki yaşam enerjisini eksiltici bir yoruma konu olmasını da kabul etmiyorum. Şüphesiz hayatın akışı içerisinde ve eğitim yılının sonunda belli notlarla buluşmak var ama hatta bundan ibaret değil. Hayat çok uzun soluklu çok renkli, çok değişik ve çok her yanıyla fırsatlar üretebilen süreç. Değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm bilgelerinde 21 bine aşkın öğretmenimiz adına bugün burada bu okulumuzda ‘bir harf öğretene kırk yıl köle olunacak' bağlılığın ve sadakatin timsali olan öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Güzeloğlu, karneleri dağıttıktan sonra YKS'ye girecek öğrencilere de başarılar diledi.