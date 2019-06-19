Vali Güzeloğlu: “Zayıf, eksik kısımlarımızı güçlendirmeliyiz”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında, Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve kamu kurum amirlerinin katılımıyla ekonomik, sosyal ve toplumsal konular ile ilgili karşılıklı istişare toplantısı düzenlendi. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu'na kumu kurum müdürleri eşlik etti.

Toplantının açılışında konuşan Vali Güzeloğlu, Ticaret Borsası'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bir dizi ziyaretler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiğini ve bunlara devam edileceğini belirtti. Yapılanların gözden geçirip, gündemde olanları da paylaşacaklarını anlatan Vali Güzeloğlu, “'Sizlerle paylaştıklarımızı ve sizin katacaklarınızı alarak, geleceğe taşımak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz değişmeyen tek şey değişimdir ve çok hızlı değişen bir sürecin içindeyiz. Değişime ayak uydurmak değil hedefimiz, bu yanlış. Değişime ayak uyduramayanlar kaybedenlerdir. Buna kendinizi kaptırmayın, değişime ayak uydurmak da aslında değişimi gerçekleştirenlerin uydusu olmaktır. Değişimi gerçekleştirmek ve değiştirmektir, yönetmektir. Değişimi yönetirseniz kazanansınız. Bugün dünya bu rekabetin ve bu karşılıklı çekişmelerin dünyasıdır. Bunu da yolu da aklı kullanmak, bilgi ve teknolojiyi kullanmaktır. Değişimi gerçekleştirecek misyonu ve süreci yönetmektir. Bunun bize yansıyan kısmı da şehirlerdir ve sürecin parçasıdır” diye konuştu.

“Şehir ekonomisinin kalkınması başarıdır”

Yeni dönemde ülke ekonomisinin değil, şehir ekonomisinin kalkınmasının başarı olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

“Yani şehrin bütün rasyoneli, bütün yönetimi, kamu, özel, sivil paydaşları komple bu hedefin parçası ve amacını gerçekleştirecek paydası olmak zorundadır. Hedef belirleyerek, ortak hedeflerde buluşmak asıl amaçtır. Karşılıksız vermek Allah'a mahsustur. Diyelim ki birileri karşılıksız verdi, bunun da kalıcılığı yoktur. Kalıcılığı sağlamak için, sürdürülebilir dinamikliği, akılcılığı ve perspektifliği zengin bir gelecek ile buluşturamazsanız, tükenmek zorunda kalırsınız. Göreve başladığım Diyarbakır'ın 2 yılını biliyorsunuz, ilk ziyaretinize geldiğimde de söyledim şimdi de söylüyorum, görevde kaldığımız ve kalacağımız her gün kalıcılığın çözümü olmak zorundayız. Kent ekonomisini güçlendirmek için çok çalışmalıyız ve zayıf taraflarımızı, eksik kısımlarımızı güçlendirmeliyiz.”

Vali Güzeloğlu, daha sonra Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve yönetimine başarılar diledi.