İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Güzeloğlu'ndan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz'a ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’u ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'u ziyaret etti.


Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Yavuz'a ziyarette bulundu. Adliye ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile Başsavcı Vekilleri Ahmet Hamdi Çelik ve Fatih Seyfi Moroğlu tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu ardından başsavcılık makamına geçerek Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz ile bir süre sohbet etti. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Başsavcı Vekili Ahmet Hamdi Çelik ve Fatih Seyfi Moroğlu'yla da birer görüşme gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.