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Vali Güzeloğlu'ndan İdlib gazisine ziyaret

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Suriye’nin İdlib bölgesine düzenlenen hava saldırısında yaralanan astsubay çavuş Muhammed Dal’ı, Bismil ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Suriye'nin İdlib bölgesine düzenlenen hava saldırısında yaralanan astsubay çavuş Muhammed Dal'ı, Bismil ilçesindeki evinde ziyaret etti.


Suriye'nin İdlib Bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 34 asker şehit olmuş 32 asker de yaralanmıştı. Yaralı askerlerden astsubay çavuş Muhammed Dal, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olarak baba evinin yolunu tuttu.


Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bismil'deki baba evinde istirahatte olan Dal'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Güzeloğlu, burada Dal ve ailesi ile bir süre görüşüp durumu hakkında bilgi aldı. Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra şehitler için dua okudu.


Vali Güzeloğlu'na Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kamu kurum müdürleri eşlik etti.

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