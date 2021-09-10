Vali Karaloğlu 65 milyonluk projelerin temelini atacak

Büyükşehir Belediyesi, yol yapımdan gençlik hizmetlerine, kırsal hizmetlerden park ve bahçe yatırımlarına kadar Diyarbakırlıların yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Vali Karaloğlu, yarın eski Mardin Yolunda yapılacak törenle, Dicle, Hazro, 500 Evler parkları, Bismil parkı peyzaj düzenlemesi, Hani'de yapılacak dekoratif aydınlatma, Fiskaya'da yapılacak cam teras, eski Mardin Yolu, Bismil ve Hani'de yol yapım, köprü ve sanat yapıları, Bağlar'da kapalı semt pazarı, Ali Emiri Bilgi Evi ve kırsal mahallelere yapılacak tarımsal amaçlı 55 havuzun temelini atacak.

Son bir yılda 410 milyon 830 bin liralık 80 projeyi hayat geçiren Büyükşehir Belediyesinin, UNESCO Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarının restorasyonundan kırsal mahallelerdeki yolların yapımına kadar bütün alanlardaki projelerinde ise çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin kentte, sosyal aktiviteler için ortam ve olanak sağlamak, kent estetiğini iyileştirilmek hedefiyle çalışma ve projelerine devam edeceği kaydedildi.