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Vali Karaloğlu, Dengbej Evinde Kürtçe kaside dinledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evini ziyaret ederek Kürtçe uzun hava kasidelerini dinledi.


Diyarbakır Valisi Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evini ziyaret etti. Burada, Mehmet Tanrıverdi tarafından seslendirilen 'Lawike Metini', Cemal Tanrıverdi tarafından seslendirilen 'Eman Diyarbekir', Hasan Bilici tarafından seslendirilen 'Genç Xelil', Neytullah Sayılı tarafından seslendirilen 'Kani Muhammed Mustafa' isimli Kürtçe kasidelerini dinledi. Çevirmen tarafından kasidelerin Türkçe'sini öğrenen Vali Karaloğlu, alkışlarla müziğe eşlik etti. Diyarbakır'ın tarihi evleri ve kasideleri eşliğinde dengbejlerle buluşan Vali Karaloğlu, daha sonra Sur ilçesini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

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