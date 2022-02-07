Vali Karaloğlu, “DİSMEK'i bir halk üniversitesi olarak planlıyoruz”

Karaloğlu, DİSMEK'i bir halk üniversitesi olarak planladıklarını zaman içerisinde on binlerce Diyarbakırlıların bu kurslardan istifade edeceğini söyledi. Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin merkez Bağlar ilçesinde yeni hizmete alınan DİSMEK Kurs Merkezinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi, teknoloji odaklı ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyacağı mesleki beceriye sahip bireylerin yetiştirilmesi, gençlerin gizli durumdaki potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, daha fazla Diyarbakırlının eğitimlerden faydalanması için Bağlar'da bulunan Göletli Park civarında DİSMEK Kurs Merkezi açtı.

Vali Karaloğlu, hafta sonu çalışmaları kapsamında DİSMEK'te kursiyerlerle bir araya geldi. Merkezde sınıfları gezen Karaloğlu, eğitmenler ve kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Karaloğlu, daha sonra aşçılık ve pastacılık atölyelerinde önlüğünü giyip kursiyerlere çalışmalarında eşlik etti.

DİSMEK'in kent için önemine değinen Karaloğlu, “DİSMEK'i bir halk üniversitesi olarak planlıyoruz, örgütlüyoruz. İnşaallah zaman içerisinde on binlerce Diyarbakırlı bu kurslardan istifade edecek. Burası Diyarbakır'ın bütün ihtiyacını giderecek. Biz bu işe emek veriyoruz. İstiyoruz ki Diyarbakır halkı hizmetin en güzeline en layıkına kavuşsun. Onun için de mücadele veriyoruz” diye konuştu.

Dokuz atölyede kurslar veriliyor

Merkezde dokuz atölye, dört teknoloji sınıfı, dört kişisel gelişim dersliği, iki çocuk oyun odası, fitness alanı, konferans salonu ve dinlenme alanları bulunuyor. Kurulan teknoloji sınıfı ile bilgisayar işletmenliği, bilgisayar destekli muhasebe elemanı, teknik çizim, AUTOCAD, web tasarım ve bilgisayar programcılığı kursları, mesleki eğitim atölyeleri ile cilt bakımı, kuaförlük, tekstil, çini işleme, sepet örücülüğü, bez bebek yapımı, el sanatları, kilim dokuma, aşçılık, pastacılık ve ipek şal dokuma kursları veriliyor.

Dil ve kişisel gelişim eğitimlerinin yapılacağı kurslarda ayrıca eğitim alan anne kursiyerlerin, 3-6 yaş aralığındaki çocuklarının keyifle vakit geçirebileceği, eğlenerek öğrenebileceği çocuk oyun odaları yer alıyor.