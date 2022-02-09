Vali Karaloğlu: “Diyarbakır'ı belediyecilik konusunda merkez okula dönüştürürüz”

Vali Münir Karaloğlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tecrübesini paylaşarak bölgenin belediyecilik eğitimlerinde de bir merkeze dönüştürme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Eğitimlerin itfaiyecilik alanında başladığını belirten Karaloğlu, belediyelerin diğer hizmet alanlarında da eğitimlerin süreceğini ifade etti.

İtfaiye'nin sadece yangınlara müdahale eden değil, her türlü arama kurtarma faaliyetlerine katılan bir teşkilat olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Karaloğlu, itfaiye erlerinin su altı dalışından dağcılığa kadar farklı alanlarda yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

İtfaiyecilerin eğitim sayesinde bilgilerini tazelediklerini, yeni araç ve ekipman kullanma konusunda becerilerini geliştirdiklerini vurgulayan Karaloğlu, AFAD'ın yer aldığı eğitimde birçok olaya beraber müdahale tekniklerinin öğrenildiğini kaydetti.

“Bilgimizi, tecrübemizi, becerimizi, diğer belediyelerle paylaşmak için hazırız”

Bölge belediyelerine işbirliğinin arttırılması çağrısında bulunan Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Biz belediyecilikle, yerel yönetimlerle ilgili her konuda eğitim programı düzenlemek, bilgimizi, tecrübemizi, becerimizi, diğer belediyelerle paylaşmak için hazırız. İnşallah Diyarbakır'ı belediyecilik konusunda bir merkez okula hep birlikte dönüştürürüz. Burada tabii etkileşim tek taraflı değil. Belki dışarıdan gelen arkadaşların da çok yetkileri vardır. Onlarında bize öğretecekleri bilgiler vardır.”

Konuşmanın ardından uygulama eğitimine katılan itfaiyecilere sertifikaları dağıtıldı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programa Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan, GABB Genel Sekreter Vekili Ali Yücel katıldı.

Uygulamalı itfaiyeci eğitimi

Adıyaman, Ağrı, Batman, Elâzığ ve Bitlis belediyelerinden 17 itfaiye erinin katıldığı programda uygulamalı itfaiye, teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimleri verildi. Eğitime katılan İtfaiyecilere, gerçek yangın, kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması, yangına müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, arama-kurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG müdahalesi, simülasyon uygulama eğitimleri verildi.

GABB işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 71 belediyenin davet edildiği temel itfaiye eğitim programında diğer gruplar, 13 -16 ve 20-23 Şubat tarihleri arasında eğitime alacağı bildirildi.