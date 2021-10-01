Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'ımızın çehresinin değişimine hep birlikte tanıklık edeceğiz"

Vali Karaloğlu, Yenişehir ile Bağlar Millet Bahçesi, Nevruz Park ve Fiskaya cam terasta devam eden çalışmaları denetledi. İlk olarak vatandaşlara yeni bir nefes alma fırsatı sunacak olan Yenişehir Millet Bahçesi çalışmasını ziyaret eden Vali Karaloğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı. Vali Karaloğlu, sonrasında içerisinde cami, 2 kütüphane, millet kıraathanesi, basketbol, voleybol, futbol sahası, tenis kortu, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunacağı Bağlar Millet Bahçesinde incelemede bulundu.

Nevruz Parktaki çalışmaları da denetleyen Vali Karaloğlu, yürütülecek çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı.

Cam terasta sona gelindi

Vali Karaloğlu, son olarak Fiskaya'da İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının hazırladığı ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında yenilenen cam teras ve kafe inşaatını kontrol etti. Vali Karaloğlu, "Her şey daha yeşil ve daha güzel Diyarbakır için. Yemyeşil bir Diyarbakır için çalışmalarımız devam edecek. Cam terasımızı yenileme çalışmalarında sona yaklaştık. Hevsel Bahçelerinin muhteşem manzarasına yakın zamanda buradan bakacağız. Sahip çıkmaya, korumaya devam edecek, Diyarbakır'ımızın çehresinin değişimine hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi.