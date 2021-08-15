Vali Karaloğlu Güzelköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy'de muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Karaloğlu, ilçeye bağlı Dönümlü, Kesikağaç, Güzelköy, Başil grup mahalle yolunda devam eden çalışmaları denetledi. Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarıyla Güzelköy'de vatandaşla bir araya gelen Vali Karaloğlu, kırsal mahalledeki vatandaşların yol yapımdan, park, bahçe ve spor yatırımlarına kadar taleplerini dinledi, çalışmaların yapılması için talimat verdi.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, yapımı devam eden grup yolunda 8 mahalle ve 3 mezrada yaşayan yaklaşık 7 bin vatandaşın faydalanacağını söyledi. Bu yıl kırsala bin 200 kilometre sathi kaplama asfalt yol yapma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Vali Karaloğlu, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

''Yollarımız ne kadar kaliteli olursa bölgede yaşayan vatandaşımızın hem yaşamını hem ticareti hem tarımını kolay kılmış olacağımıza inanıyoruz. Onun için de yoğunluklu olarak bu sene yollarda çalışma yapıyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak ana yolları, grup yolları yapıyoruz. Grup mahalle yolumuzu yapılan çalışmayı yerinde incelemiş olduk. Büyük köylerimiz, büyük merkezlerimizle ilgili bir çalışma yaptık. Bizim her köye otobüs verme şansımız yok. Büyükşehir Belediyesi olarak 29 yıllığına hat ihalesine çıkacak çok sembolik rakamlarla bir vatandaşımıza toplu taşıma aracı aldırıp ona yaptırmak istiyoruz. Vatandaşımız hattı bizden alacak. Sonra biz o vatandaşımızı denetleyeceğiz. Kaçta çıktı? Kaçta vardı? Ücretini UKOME olarak biz belirleyeceğiz. Diyarbakır'ın genelinde ihtiyaç gördüğümüz her kırsal hatta kaç araca ihtiyacımız varsa o kadarlık ihale yapacağız. Vatandaşımızı iş sahibi yapmış olacağız hem de meseleyi çözmüş olacağız.''

Vali Karaloğlu'nun vatandaşla buluşmasına AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın ve partililerde eşlik etti.