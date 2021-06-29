Vali Karaloğlu, hayırseverlerin yaptırdığı okullarda incelemelerde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve iş adamı Cansız'da Vali Münir Karaloğlu'na eşlik etti.

İlk olarak Bağlar ilçesinde bulunan Mehmet Cansız Ortaokulunu gezen, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da çok ciddi eğitim seferberliklerinin olduğunu söyledi.

“İyi eğitim için de kaliteli okullar, fiziki mekanlara da ihtiyacımız var”

TOKİ eliyle depreme dayanıksız okulların yıkılıp yeniden yapıldığını belirten Vali Karaloğlu, “Bir taraftan da Mehmet bey gibi hayırseverlerimizin katkılarıyla okullar inşa ediliyor. Diyarbakır, Türkiye'de genç nüfusu yoğun olan illerimizden biri. Bu genç nüfusu ülke ve millet için avantaja çevirebilmemizin yolu da iyi bir eğitimden geçiyor. İyi eğitim için de kaliteli okullar, fiziki mekanlara da ihtiyacımız var. Diyarbakır bir yıl sonra bugünkünden çok daha kaliteli bir eğitim altyapısına sahip olacak" dedi.

Diyarbakır'da ailelerine ve ülkesine faydalı çocuklar yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan Vali Karaloğlu, okulu yenileyen Cansız'a teşekkür etti. Cansız'ın Kaynartepe Mahallesinde cami ve kütüphane de yapacağını aktaran Vali Karaloğlu, "Bu mahallede doğmuş ve bu okuldan mezun olmuş. Doğduğu mahalleye, okuduğu okula ve ibadet ettiği camiye Rabbim hizmet etmeyi herkese nasip etsin." diye konuştu.

“Millet ve ülke olarak gençlerimize güveniyoruz”

Açıklamanın ardından okuldaki öğrencilerle sohbet edip derslerinde başarılara dileyen Vali Karaloğlu, öğrencilere hitaben ise yaptığı konuşmada, “Siz de çok güzelsiniz. Millet ve ülke olarak gençlerimize güveniyoruz. Sizden tek beklentimiz var; Bu imkanı çok iyi değerlendirmenizdir” ifadelerine yer verdi.

Karaloğlu, daha sonra merkez Kayapınar ilçesinde inşaatı süren Muazzez Beran Ortaokulundaki çalışmaları yerinde inceledi.