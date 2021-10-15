Vali Karaloğlu, lösemili çocuklarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, tedavileri nedeniyle uzun süre oyun oynamaktan mahrum kalan çocuklar için Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde sosyal donatı alanlarının da yer aldığı çocuk oyun parkı yaptı. Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, hastanede tedavi gören çocuklarla parkta bir araya gelerek yakından ilgilendi, çocuklara hediyeler verdi. Karaloğlu, yaptığı açıklamada, hastanın, hasta yakınının moral ve motivasyonun iyi olmasının tedavi sürecini hızlandırdığını söyledi. Hematolojik tedavilerin uzun süren tedaviler olduğunu anımsatan Karaloğlu, parkta çocukların eğlenceli vakit geçirmelerinin kendilerini mutlu edeceğini belirtti.

1000 yataklı yeni büyük bir şehir hastanesi

Diyarbakır'da yakın zamanda 1000 yataklı yeni büyük bir şehir hastanesi yapılacağını belirten Karaloğlu, “Dicle Üniversitesi Hastanesi sadece Diyarbakır'a hizmet vermiyor. Çevreden birçok ilden de üçüncü basamak ki belki bunların çoğu onkolojik hastalardır, Diyarbakır'a gelip tedavi oluyor. İnşallah şehir hastanemiz de aynı hizmeti sunacak. Diyarbakır sağlık hizmetleri bakımından her geçen gün daha kaliteli tesislere, daha iyi hizmet sunan hekimlere inşallah ulaşacak. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Ergani ilçesinde ise Ağız Diş Sağlığı Hastanesi inşaatına başladıklarını kaydeden Karaloğlu, haftaya temel atacaklarını belirtti. Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu'nun çocuklarla beraber yaş pasta kesmesinin ardından ziyaret sona erdi.