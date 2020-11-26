Vali Karaloğlu Meryem Ana Kilisesinde incelemelerde bulundu

Birçok inanca ve kültüre ev sahipliği yapan Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu, 3. yüzyıldan beri Süryani vatandaşların ibadethane olarak kullandığı Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesini ziyaret etti. Vali Karaloğlu, "Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi ve diğer değerleri korumanın, yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmak herkes için bir görevdir" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, farklı inanç ve kültürleri bünyesinde barındıran Diyarbakır'da, Süryani vatandaşların ibadethanesi olarak bugün de varlığını sürdüren Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesinde incelemelerin ardından açıklamada bulundu. Vali Karaloğlu'na Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi incelemelerinde Sur Kaymakamı Abdullah Çitçi, Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkan Vekili Saliba Açiş, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, İl Kültür Turizm Müdürü Cemil Alp ve ilgililer eşlik etti. Patriklik merkezinin 1034 yılında Diyarbakır Meryem Ana Kilisesine taşınmasıyla, 11. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar çeşitli tarihlerde Süryani Patrikhanesi olarak vatandaşların ibadethane olarak kullandığı kilisede yaptığı incelemelerde yetkililerden kilisenin tarihi ve yapısı hakkında bilgiler alan Vali Karaloğlu, açıklamalarda bulundu.

"Süryani patrikliğinin merkeziydi"

Diyarbakır'daki en kadim halkalardan birisi olan Süryani cemaatinin Meryem Ana Kilisesini hep beraber ziyaret ettiklerini kaydeden Vali Karaloğlu, "Meryem Ana Kilisesi, Diyarbakır'daki milattan sonra 3. yüzyıldan kalan en eski yapılarımızdan, tarihi mekanlarımızdan, dini yapılarımızdan, inanç merkezlerinden bir tanesi. Kilise Süryani vatandaşlar için taşıdığı tarihsel bir önemi bulunuyor. Meryem Ana Kilisesi Süryani Patrikliğine uzun süre merkezlik yapmıştır. Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan haçın bir parçasının kilisede muhafaza ediliyor ve aynı zamanda kilisenin içerisinde birçok azizin mezarı da" dedi.

"Tarihi gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi"

2004 yılında Süryani vatandaşlar tarafından restorasyon yapıldığında hatırlatan Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince Süryani mezarlığında bir çalışma yapılacağını, kilisenin güvenlik kameraları ile ilgili kilise yönetimi ile bir planlama yapılabileceğini belirterek, “Süryanice el yazması fazlaca eser var. Belki o eserlerin Türkiye Cumhuriyeti El Yazmaları Başkanlığı ile işbirliği yaparak onların dijitale aktarılması çalışmasını yine beraberce yapabiliriz. Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi ve diğer değerleri korumanın, yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmak herkes için bir görevdir. Diyarbakır'da yaşayan Süryani vatandaşlarımızın kullandığı bir ibadethane, bir kilise burası. O bakımdan da buranın her türlü ihtiyacını gidermek bizim görevimiz, cemaatle işbirliği de devam edecek" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Vali Karaloğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.