Vali Karaloğlu, “Problemlerin hiçbiri çözümsüz değil, çözdük, çözeceğiz”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ilçe değerlendirme toplantısı için gittiği Hazro'da, il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamıyla tüm sorunların zamanla çözüleceğini vurguladı.

Tüm ilçelerde sırasıyla değerlendirme toplantıları yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu toplantılarına Hazro ilçesiyle devam etti. Değerlendirme toplantısı için gittiği Hazro'da Ulu Cami'de ve sondaj çalışmaları devam eden petrol kuyusunda incelemelerde bulunan Karaloğlu, ilçe Kaymakamlığına, Aile Destek Merkezine ve esnaflara ziyarette bulunurken GAP destekli su tankeri teslim törenine katıldı. İlk ziyaretini ilçe Kaymakamlığına yapan Vali Karaloğlu, burada Hazro İlçe Kaymakamı Ferhat Vardar ile görüşerek ilçenin sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Karaloğlu, ardından ilçe değerlendirme toplantısının yapılacağı Mesleki Teknik Anadolu lisesine geçti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Hazro'nun önemli tarımsal faaliyetleri olan bitkisel ve hayvansal üretimin öne çıktığı bir ilçe olduğunu söyledi. İlçede derslik ihtiyacı olduğunu ifade eden Karaloğlu, sağlık alanında ilçenin herhangi bir ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Hazrolu gençlere müjde

Toplantıda gençlere de bir müjde veren Vali Karaloğlu, “Futbol sahamızı yeni yaptık. Gençlik ve Spor olarak orada ışıklandırmasını yapacağız. Gençlerimiz inşallah orayı geceleri de kullanabilecekler. Spor salonu yok ilçede. Yine geçen hafta ben Ankara'daydım. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile oturduk, anlaştık. Yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi'nden yüzde 50'si Bakanlık ve Spor Toto Teşkilatından olmak üzere spor tesisi olmayan her ilçeye mutlaka bir futbol sahası, salon yapma konusunda anlaştık. Onlardan bir tanesi de Hazro. İnşallah 2021 yılı içerisinde bir salonumuz olacak. Onun müjdesini buradan Hazro'ya, Hazrolu gençlerimize vermiş olalım” dedi.

İlçeye kültür merkezi ve park yapılması için de gerekli talimatları verdiğini belirten Karaloğlu, “Hazro'da vatandaşın düğününü, nişanını, kültürel faaliyetlerini yapabileceği bir kültür merkezimiz yok. Talimatı verdik. İlçede yeni yapacağımız parkın yanında, içinde öyle bir vatandaşın çok amaçlı bir salon ihtiyacı var. Onu da büyükşehir belediyesi olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah bu sene yapar, bitiririz herhalde. Onu çelikten yaparız. Pratik bir şekilde yapar, bitiririz. Her ilçede bir parkımız olsun. Hedefimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın oturup dinlenebileceği. Piknik yapabileceği çocukların eğlenebileceği, kendilerinin spor yapabileceği, parklarımız olsun, her ilçede mutlaka olsun gayretimiz var. Hazro'da 33 bin metrekarelik bir alanda önümüzdeki haftalarda ihalesini yapıp imalatlarına başlayıp yılsonuna kadar da inşallah tamamlanmış olur” diye konuştu.

Huzur ve güven ortamına vurgu

Diyarbakır'ın her noktasına ulaşmaya çalıştıklarını, her bir vatandaşın sorununu çözmek için gayret ettiklerinin altını çizen Karaloğlu, sağlanan huzur ve güven ortamının devamlılığının önemine vurgu yaparak “Allah'a hamdolsun her ilçemizde bir huzur ve güven ortamımız var. Bu huzur ve güven ortamını devam ettirmemiz gerekiyor. Diyarbakırlılar olarak devam ettirmemiz gerekir. Bu huzur ve güven ortamı devam ettiği sürece biz problemleri çözeriz. Arkadaşlar bu konuştuğumuz problemlerin hiçbiri çözümsüz değil, işte konuştuk. Çözdük, çözeceğiz. Bunları, konuştuğumuz her şeyin de zaman içerisinde çözüldüğünü vatandaşımız görecek. Ama anahtar, huzur ve güven üzerine, güven yoksa bu işleri konuşamayız. Enerjimizi, zamanımızı, paramızı başka işlere harcıyoruz. Onun için huzur ve güven anahtar. Artık Diyarbakır'da yaşayan her bir ferdin 1 milyon 780 bin Diyarbakırlı bunu kendisine sorumluluk olarak almalı. Bu kentin hiçbir şekilde huzur ve güvenini bozacak faaliyetlere izin vermemeliyiz. Vatandaş olarak vermemeliyiz. Vatandaş bu huzura sahip çıkmalı ki; bizde rahat bir şekilde vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, onların yaşam kalitesini yukarı çekecek işleri el birliği ile yapalım” diyerek konuşmasını tamamladı.

8 çiftçiye su tankeri dağıtıldı

Toplantı sonrası Aile Destek merkezine ziyarette bulunan Vali Karaloğlu, 156 kursiyeri bulunan ve 12 farklı alanda kurs verilen merkezde eğitim gören kursiyerlerle sohbet etti. Ardından, su tankeri dağıtım törenine katılan Karaloğlu, burada da bir açıklama yaparak “Doğayı koru canlıyı yaşat projesi kapsamında sekiz çiftçimize hem sulama yangın söndürme hem de ilaçlama yapılabilecek tanker dağıtım töreni hayırlı uğurlu olsun. Tabi Diyarbakır'ın önemli bir tarımsal ve hayvansal üretim merkezi zaman zaman tarlalarda hasat döneminde yangınlar çıkıyor mahsul zarar görüyor. Çoğu zamanda hasattan sonra da anız yangınları var çok büyük bir derdimiz olan Diyarbakır'ın çok büyük bir derdi olan ama Diyarbakır'ın gündeminden de çıkarmamız gereken bir anız yangını meselesi var. Biz de hem anız yangını hem hasat yangınına müdahale edebilecek, ilçedeki ev yangınlarına da müdahale edebilecek su tankerleri, aynı zamanda ceviz, badem, fıstık gibi bahçeli evlerde sulamada yapabilecek sekiz adet tankeri az önce anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle kullansınlar. Emeği geçen hem İlçe Tarım Müdürlüklerimize hem Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Törenin ardından esnaflara da ziyarette bulunan Karaloğlu, esnafların sorun ve taleplerini dinledi. 17. Yüzyıl başlarında inşa edilen tarihi Ulu Camiyi ziyaret eden Karaloğlu, son olarak sondaj çalışmalarının devam ettiği petrol kuyusunda incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu'na Hazro'daki temaslarında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Hazro Kaymakamı Ferhat Vardar ile kamu kurumlarının müdürleri eşlik etti.