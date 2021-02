Vali Karaloğlu: "Sanatla, kültürle, sporla kentin hayatını renklendirmek istiyoruz"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinde açılan resim kurslarında eğitim gören kursiyerlerin yaptığı karma resimlerden oluşan ‘Buluşmalar' sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sümerpark'ta bulunan Sanat Galerisinde bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergide 95 eser sergilenecek. Toplam 165 eserden oluşan sergi ayrıca online olarak Büyükşehir Belediyesinin web sitesinden de ziyaret edilebilecek. Sergide eseri bulunan sanatçıları tebrik ederek sözlerine başlayan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki kültürel faaliyetlere, sanatsal faaliyetlere, sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Kentte sanatla, kültürle, sporla kentin hayatını renklendirmek istiyoruz. 2020 yılı pandemi dolayısıyla bu etkinliklerimizi biraz yavaşlattığımız, kısmen dijitale kaydırdığımız bir sene oldu ama hiçbir şekilde mazeretimiz yok, Diyarbakır'ı tarihte olduğu gibi Kadim tarihinde olduğu gibi yine kültürün yine sanatın merkezi yapmaya kararlıyız. Bu konuda çok sayıda faaliyetimiz var. Az önce Daire Başkanımız bir kısmını sizlerde paylaştı. Ama bundan sonra bu ve benzeri etkinliklere daha çok Diyarbakır'da hemşehrimizin katılmasını, daha çok Diyarbakırlı hemşehrimizin bu etkinliklerden istifade etmesini arzu ediyoruz. Diyarbakır'a ilk geldiğim dönemde sosyal medyadan birileri kurtar Sanat Galerimizi diye feryat ediyor. Ben de çıktım buraya geldim baktım burası başka bir şeye dönüştürülüyor. Niye dönüştürüyoruz? Diyarbakır'da başka mekan yok mu o işi yapacak, var. Niye burayı dönüştürüyoruz? Bütün altyapısı var. Burası yine Sanat Galerisi olarak hizmete devam edecek. Benim çağrım bu mekanı Diyarbakırlı sanatçılarımız boş bırakmasınlar, onların emrinde Sanat Galerisi. Her türlü sergiye burada yapabiliriz. Kültür ve Sosyal İşler Dairemiz bu konuda bütün sanatçılarımıza destek veriyor, vermeye devam edecek. Önemli olan hem sanatçılarımızın hem sanatseverlerimizin bu mekanı boş bırakmamasını arzu ediyoruz" dedi.

"Sümerpark her türlü etkinliği bulabileceğiniz bir kültürel alan"

Sümerpark yerleşkesinin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini aktaran Vali Karaloğlu, “Değerli Diyarbakırlılar şu anda içerisinde bulunduğumuz Sümerpark aslında her türlü etkinliği bulabileceğiniz bir kültürel alan. Hemen yanı başımızda kütüphanemiz var, burada Sanat Galerimiz var. Yan taraftaki binalarımızda kreşten yetişkin eğitimine kadar, her türlü kültürel ve sanatsal faaliyeti yaptığımız atölyelerimiz var. Çok güzel bir mekanımız var. Benim arzum Diyarbakır'da hemşehrilerinin Sümerpark'ı daha aktif olarak kullanması. Biz onların emrindeyiz, her türlü desteği vermeye hazırız ama yeter ki Diyarbakırlılar Sümerpark'ı ve içerisinde bulunan bu imkanlardan daha çok istifade etsinler. Ben tekrar bugünkü sergi dolayısıyla emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Biraz sonra zannediyorum bizim akademiden mezun olup Güzel Sanatlar Fakültesine giden öğrencilerimiz var. İnşallah eserleriniz de görmüş olacağız biraz sonra. Ben tekrar teşekkür ediyorum, sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından kursiyerler tarafından Vali Karaloğlu'na çiçek takdim edildi. Vali Karaloğlu, sergiyi gezerek resimleri tek tek inceledi, çizerlerini tebrik etti.