Vali Karaloğlu, Sultan Sasa'nın sembolik türbesini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın ilk Müslüman Valisi Sultan Sasa'nın sembolik türbesini ziyaret etti.

İslam ordularının 639 yılında Diyarbakır'ı fethinin hemen ardından Hazreti Ömer tarafından vali olarak Diyarbakır'a atanan Sultan Sasa'nın sembolik türbesi Vali Karaloğlu tarafından ziyaret edildi. Sahabe-i Kiramdan Sultan Sasa'nın sembolik türbesinin başında dua eden Karaloğlu, yaptığı açıklamada "Kurban Bayramımız mübarek olsun. Diyarbakır'ımızın ilk Müslüman Valisi, sahabe-i Kiramdan Sultan Sasa'nın mescidi ve makamını ziyaret edip Fatiha okuduk. Diyarbakır'ımızı İslamla şereflendiren tüm sahabelerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Sultan Sasa Türbesi

İslam ordularının Diyarbakır'ı fethi sırasında yaralanan ve Hz. Ömer tarafından Diyarbakır'a vali olarak atanan Sultan Sasa bin Sahvan El Abdi, fetihten 6 ay sonra şehit olmuş. Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde, Hasan Paşa Han'ının karşısında 1926 yılında yıktırılan Hz. Sasa Cami'nin haziresinde bulunan kabri, 1926 yılında belediye tarafından Gazi Caddesinde yapılan yol genişletme çalışmaları nedeniyle Sur dışındaki Rızvan Ağa denen alana defnedilmiştir. Yıktırılan caminin yerine, 24 Şubat 2007 tarih ve 377 sayılı Kültür Varlıkları koruma kurulundan alınmış onaylı proje kapsamında mescit ve ahşaptan sembolik bir türbe yapılmıştı.