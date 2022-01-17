Vali Karaloğlu, Sur'da incelemelerde bulundu

Göreve başladığı günden bu yana şehrin tarihi ilçesi Sur'un, cazibe merkezi olması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçede restorasyonu devam eden tarihi yerler ve yapılarla ilgili yetkililerle istişarelerde bulundu.

İncelemelerine Hakim Evi, Yeni Kapı Caddesi, Arapşeyh Cami ve Sur ilçe Kaymakamlık Yeni Hizmet Binasıyla başlayan Vali Karaloğlu, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve süreç hakkında bilgi aldı.

Restorasyonu devam eden Şehzadeler Konağı, Paşa Hamamı, Aynalı Konak, Surp Giragos Kilisesi, Keldani Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi ile Akademi Üniversite Binası, Kervansaray Otel ve Mardinkapı Turizm Bürosu'nda incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, “Sadece geleceğimize değil geçmişimize de sahip çıkıyoruz. Mirasımızı korumak için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu'na incelemelerde Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile kurum müdürleri eşlik etti.