Vali Karaloğlu'ndan Bursa'daki ipek üreticilerine işbirliği çağrısı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bursa'daki ipek üreticilerine işbirliği çağrısında bulundu.

Vali Karaloğlu, iki haftada bir gerçekleşen ve ilçelerin tüm yönleriyle ele alındığı ‘Vali Münir Karaloğlu ile sosyal medya buluşmaları' programında Kulp ve Lice ilçelerinin sorunlarını masaya yatırdı, yürütülen çalışmaları anlattı, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi. İlçelerin altyapıdan ulaşıma, tarım ve hayvancılıktan sosyal alanlara, sağlık ve gençlik hizmetlerinden turizme kadar çeşitli sorunlarına değinen Karaloğlu, kentin en önemli ürünlerinden ve tanıtım araçlarından birisinin ipek böcekçiliğinin olduğunu söyledi. Kulp ilçesinin yaş koza üretiminde Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 60'ını karşıladığını belirten Vali Karaloğlu, Bursa'nın da ipek üretiminde öne çıktığını ifade etti. Vali Karaloğlu, Bursa'daki ipek üreticilerine, “Bu işi beraber büyütelim. Diyarbakır ve Bursa'da yaş koza üretimini çoğaltalım. Bursa ile Diyarbakır arasında doğal ipek üretimi üzerinden bir dostluk, kardeşlik ilişkisi kuralım” çağrısında bulundu.

Bursalı üreticilerin tekstil tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getiren Vali Karaloğlu, "Siz varsanız, biz hazırız. Beraber yol alabiliriz” diye konuştu.

Vali Karaloğlu, Kulp ilçesinde, koza ve kozadan mamul ürünlere dönük projelerinin bulunduğunu, üreticilere bu yönde desteklerin devam edeceğinin altını çizdi.