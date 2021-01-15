Vali Münir Karaloğlu, özel yetenek kurslarından yararlanan öğrencilerle buluştu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin beden eğitimi, askeri ve polis okullarına yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarından faydalanan öğrencilere spor malzemesi dağıttı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın askeri okul, Polislik Meslek Yüksekokulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Bekçilik Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile spor liselerine yerleşmek isteyen gençlere yönelik açtığı ücretsiz özel yetenek kurslarında eğitimlerine devam eden öğrencilere spor malzemesi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Tesisleri'nde gerçekleşen malzeme dağıtımına Vali Karaloğlu'na, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve daire başkanları eşlik etti.

Ücretsiz kurslardan bin 101 kişi faydalanıyor

Malzeme desteği töreninde İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Vali Karaloğlu, 6 farklı dalda açtıkları kursta alanında uzman 2 koordinatör ve 14 antrenörün görev yaptığını, kurslardan bin 101 kişinin eğitim aldığını söyledi. Vali Münir Karaloğlu, "Bugün özel yetenek kursundaki gençlerimizi ziyaret ettik. Emniyet, jandarma, TSK mensubu, bekçi, POMEM, BESYO, gibi yerlerde çocukları o sınavlara hazırlamak için Büyükşehir Belediyesi Gençlik spor Hizmetleri Dairemizin bir çalışması bu. Bugün biz de gençlerimizi ziyaret ettik, yaptıkları çalışmaları yerinde gördük. Diyarbakır'dan daha çok gencimiz, emniyet, jandarma ve TSK teşkilatında BESYO, spor liselerinde, bulunsun diye bu gayretimiz ve çalışmamız. Arkadaşlar da gayret ediyorlar, inşallah onları sınavlarında daha başarılı olarak görmek istiyoruz, bütün gayret ve amacımız bu" dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere malzemeleri dağıtıldı.