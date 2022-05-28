Vali Su, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi'nin Mezopotamya Bulvarı'nda yürüttüğü asfalt çalışmasını denetledi. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Su, asfalt çalışmalarıyla ilgili, arkadaşlarının çalışmalarını yerinde görmeye geldiklerini, çalışmalar nasıl gittiğine baktığını kaydetti. Vali Su, “İnşallah bu yıl içerisinde 270 bin ton asfalt dökümünü ilimiz genelinde gerçekleştirmiş olacağız. Şu anda firma 3 finisher ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Hem ilçelerimizde hem de il merkezimizde asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızın daha konforlu, daha sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Çalışan ekip arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, yeni yaptığımız yolların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.