Vali Su, Bağlar ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Bağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Bağlar ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Su, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı. Muhtarların görüşünü önemsediklerini belirten Vali Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğunu vurguladı.

Vali Su, muhtarlarla buluşma toplantılarını her ilçede sürdürmeye devam edeceklerini belirterek vatandaşların taleplerine göre hizmetleri hayata geçirdiklerini aktardı. Değerlendirme toplantılarının projeleri geliştirme açısından önemine dikkat çeken Vali Su, “Diyarbakır'ımızı ve ilçelerimizi daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızı iş birliği içinde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının müdürleri katıldı.