Vali Su, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Genel Sekreter Abdullah Çiftçi ile birlikte ‘Basın Buluşması' programında basın mensuplarıyla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinledi.

Sur ilçesinde bir restoranda düzenlenen buluşmada, kentte devam eden çalışmalar ile planlanan projeler ve hizmetler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Su, basın mensuplarının kente en büyük katkı sağlayan sektörlerden biri olduğunu söyledi. Su, “Siz basın mensupları 2 önemli hizmeti gerçekleştiriyorsunuz. Halkı doğru bir şekilde bilgilendirmek ve vatandaşın sorunlarını, dilek ve taleplerini ilgili mercilere aktarma ve ilgili mercilerin de bununla ilgili çalışmalarını vatandaşlara aktarma bakımından çok önemli işleri yerine getiriyorsunuz. Bu aslında bizim açımızdan da büyük kolaylıktır. İlimizin tanıtımına en büyük katkıyı sağlayan da basın sektörüdür” dedi.

Vali Su daha sonra Diyarbakır'da görev yapan gazetecilerin sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Su, talep ve istekleri not alarak ilgili birimlere talimat vereceğini söyledi. Vali Su, toplantının ardından basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekti.