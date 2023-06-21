Vali Su, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda incelemede bulundu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla devam eden çalışmaları denetledi.

Mardinkapı ve Yeniköy Mezarlığı'nda incelemelerde bulunan Vali Su, “Vatandaşlarımızın yakınlarının kabirlerini daha temiz bir ortamda ve huzur içerisinde ziyaret edebilmesi için ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor” dedi. Vali Su, ziyaret sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı, bir süre sohbet etti.

Fiskaya'daki tarihi Taş Değirmen'de devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyen Vali Su, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve daire başkanları eşlik etti.