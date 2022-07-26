Vali Su'dan Hani için DİSKİ'ye su sorununu çözün talimatı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hani ilçesinde yaşanan su sorununa kalıcı çözüm bulunması için DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'ye talimat verdi. Vali Su, “Bu ilçede su sorunumuz kalmasın” dedi.

Vali Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Fırat Tutşi, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinesi Daire Başkanı Kendal Okutucu ve diğer daire başkanları ile birlikte Hani'de incelemelerde bulundu. Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale'yi makamında ziyaret eden Vali Su, burada toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı. Hatuniye Medresesi'nin restore edilerek öğrenciler için Bilgi Evi'ne dönüştürüldüğünü, Pir Aziz Türbesi ve çevresinde peyzaj çalışması yapıldığını, yüzme havuzu projesinin tamamlandığını, otogar ve hayvan pazarı projelerinin yapım aşamasında olduğunu ifade eden Vali Su, "Bizler, size hizmet için varız. Hani çehresi daha da modern hale gelecek” diye konuştu.

Belediye binasına geçerek Başkan Lale'den brifing alan Vali Su, burada muhtarlar ve kanaat önderleriyle de görüştü. Daha sonra Hükümet Caddesi'ndeki esnafa konuk olan Vali Su, bir vatandaşın “Yıllardan beri su sorunumuz var. Su istiyoruz” demesi üzerine DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'ye talimat vererek, “Bu ilçemizin su sorunu tamamen çözülecek. Gerekirse 50 kuyu aynı anda açın ama vatandaşın su sorununu çözün” dedi.

Vali Su ve beraberindekiler, daha sonra restore edilen Aynkaris Şifalı Su Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu ve DİSKİ tarafından yapımı devam eden Hani Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.