Vatandaş talep etti, başkan mahalle yolunu yaptırdı

Daha önce toprak olan yol, uzun aradan sonra yenilenerek ilk kez asfaltlandı.

Merkeze bağlı 30 kilometre uzaklıktaki Tavşantepe Mahallesini ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaşanan sorunu yerinde gözlemleyip vatandaşların talebini dinledikten sonra yolun hemen iyileştirilmesi için ekiplere talimat verdi. Kısa sürede çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önce yolun alt yapısını yeniledi, ardında da 1 kilometrelik alanı asfaltla döşeyerek ulaşımın konforlu şekilde yapılmasını sağladı.

Ulaşım çilesinden kurtulan vatandaşlar teşekkür etti

Uzun yıllardır sorunun çözümü için gayret gösterdiklerini belirten mahalle sakinleri Başkan Beyoğlu'na ve bu hizmeti kısa sürede yerine getiren ekiplere teşekkür etti. Belediye başkanının millete efendi değil, hizmetkar olması gerektiğini anlatan Başkan Beyoğlu, "Bu mahallemizi ziyaret ettiğimizde böyle haklı bir taleple karşılaştık. Hemen harekete geçerek çalışma başlattık. Pratik ve hızlı bir çalışma ile kış dönemi gelmeden yolu yenileyip asfaltlayarak kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Milletimiz için hizmette sınır yok. Her yere gideriz, hizmet götürürüz. Yeter ki milletimiz huzurlu yaşam seviyesine ulaşsın" dedi.