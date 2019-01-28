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Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Türkiye’nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Diyarbakır’da bahar havasının yaşanmasıyla vatandaşlar sokaklara ve tarihi alanlara akın etti.

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Diyarbakır'da bahar havasının yaşanmasıyla vatandaşlar sokaklara ve tarihi alanlara akın etti.


Türkiye'nin birçok ilinde soğuk havalar etkili olurken Diyarbakır'da mevsim normalinin üstünde havanın seyretmesiyle vatandaşları tarihi mekanlara akın ettirdi. Okulların tatil olmasıyla birlikte vatandaşlar aileleriyle birlikte güzel havanın tadını çıkarmak için Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdi. Tarihi Hasanpaşa Hanı, Ulu Cami ve Hazreti Süleyman Camisi gibi tarihi mekanlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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