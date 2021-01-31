Vatandaşlar 'Küçede Sanat Var' ile moral buluyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı hafta sonlarını evlerinde geçiren vatandaşlara 'Küçede Sanat Var' etkinliği ile moral vermeye devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ertelenen etkinliklerini “Her Ev Bir Kültür Merkezi” temasıyla online olarak vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Türkiye genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral vermek için her hafta sonu kentin farklı bir noktasında düzenlenen 'Küçede Sanat Var' konserleri, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Batıkent Sitesi'nde yapıldı. Kent Konservatuarı sanatçıları, kurdukları ses sistemi ve portatif sahneyle zamanlarını evde geçiren vatandaşlara, seslendirdikleri birbirinden güzel Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkılarla, folklor, bando gösterisi ve dengbej dinletisiyle moral verdi. Etkinliği evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar, alkışlarla şarkılara eşlik ettiler. Vatandaşlar canlı müzik dinletisi etkinliğinden dolayı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Küçede Sanat Var etkinliği devam edecek

Zorlu pandemi sürecinde vatandaşların, kültür ve sanat etkinliklerinden mahrum kalmaması amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği Küçede Sanat Var etkinliği her hafta kentin farklı bir noktasında vatandaşlara canlı müzik dinletisiyle moral vermeye devam edecek.