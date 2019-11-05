Vatandaşlar şikayet etti, belediye temizledi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Yeniköy mezarlığı çevresindeki kaçak hayvan satışı ve kesim yeri olan çarpık yapılaşmayı vatandaşların şikayetleri üzerine temizledi.

Merkez Bağlar Belediyesi, vatandaşların şikayetleri üzerine Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin koordinesiyle zabıta eşliğinde kaçak hayvan satış ve kesim noktasını yıktı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, aynı alanda bir daha benzer görüntülerin oluşmaması için tedbir aldıklarını, söz konusu bölgeyi vatandaşların yararına olacak bir yaşam alanına dönüştürmeyi planladıklarını söyledi. Başkan Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikleri günden bu yana kente hizmet etmek için ilgili tüm kurumlarla uyumlu ve koordineli çalışmaya özen gösterdiklerini dile getirerek görüntü kirliliğinden kurtarılan Yeniköy mezarlığı çevresindeki alanı vatandaşların faydalanabileceği bir yaşam alanına dönüştürmeyi planladıklarını belirti. Başkan Beyoğlu, “Bağlar'ımızda çözüm bekleyen çok ciddi sorunlar var. Bizim görevimiz sürekli şikayet etmek yerine çözüm üretmektir. Bu yüzden geçmişe değil geleceğe odaklanmış durumdayız. Mezarlık çevresi ile ilgili vatandaşlarımızın haklı şikayetleri ve talepleri vardı. Başarılı bir çalışma ile temizledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hasan Basri Güzeloğlu'nun öncülüğünde hizmetlerimize devam edeceğiz. Şu an için net bir kararımız yok ama burayı vatandaşlarımızın yararına olabilecek şekilde değerlendireceğiz. Bunu daha sonra proje haline getirip kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Bağlar Belediyesi'nin diğer kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirdiği temizleme çalışmalarının olumlu olduğunu belirten vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.