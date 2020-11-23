Vatandaşlardan Bağlar'daki kentsel dönüşüme tam destek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde değişim ve dönüşümünü gerçekleştirerek modern bir yaşam alanı haline getirmeyi planlayan Kentsel Dönüşüm Projesine halkın desteği gün geçtikçe artıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi sınırlarında yer alan 53 dönümlük alanın, 25 Eylül tarihinde Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı kararıyla riskli bölge ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınmasından sonra ilçede bu yöndeki heyecan iyice artmış durumda. Yarım asırlık tarihi olan ve daha çok göçle şekillenen bu ilçenin nüfusu, resmi rakamlara göre 400 bini geçerken, mühendislik hizmeti almayan yapılardan oluşan 260 bin nüfuslu eski Bağlar bölgesinin kaderini değiştirecek olan proje belediyenin oluşturduğu imkanlarla hak sahiplerine anlatılarak spekülasyonların önüne geçiliyor. Pilot bölge olarak seçilen Kaynartepe Mahallesindeki 53 dönümlük alanda, bin 354 hak sahibi var ve 1 Temmuzdan itibaren sahada resmi olarak yıkım ve inşaat çalışmalarına başlaması planlanan projeden 7 bin kişi etkilenecek. Vatandaşlar, Bağlar Belediyesi tarafından açılan danışma ofisine başvurarak projenin ana hatları ve teknik detaylar hakkında bilgi alıyor. Danışma ofisi, haftanın her günü hem yüz yüze görüşmelerle hem de telefon hattı aracılığıyla hak sahiplerini bilgilendiriyor. Belediyenin kent geneline astığı billboardlar yoluyla da yine projenin kente kazandıracakları hakkında vatandaşlara bilgiler aktarılıyor.

Kısa zamanda büyük rağbet oluştu

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, projenin hayata geçmesiyle ilgili çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyledi. 20 gün gibi kısa zamanda 300'den fazla hak sahibinin kendileriyle iletişime geçerek bilgi aldığını belirten Beyoğlu, “Bir yandan projeyi uygulayacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız diğer yandan da bizler belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın projeye desteği tamdır. Şu ana kadar 300'den fazla hak sahibi başvurarak proje hakkında bilgilendirildi. Kimsenin kafasında hiçbir soru işareti kalmasın. Yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak olan projenin ana gayesi halkımızın huzurlu bir yaşama kavuşmasıdır. Merak eden herkes büromuzdan veya telefon hattı aracılığıyla her türlü bilgiyi alabilir. Şeffaf bir şekilde yürüyen bir süreç var. Halkımızın projeye desteği tamdır. Şu ana kadar ki gözlemlerimiz bu yöndedir" dedi.